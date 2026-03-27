Il colonnello Fabio Cagnazzo, ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone, non sarà sottoposto a processo per l’omicidio del sindaco di Pollica avvenuto nell’estate del 2010. La decisione riguarda la sua esclusione dall’udienza processuale, legata a un procedimento giudiziario ancora in corso. L’omicidio di Vassallo risale a oltre dieci anni fa, con le indagini che sono proseguite nel tempo.

L’accusa prosegue per gli altri indagati, mentre l’ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone non sarà giudicato per omicidio L’ex comandante provinciale dei carabinieri di Frosinone, il colonnello Fabio Cagnazzo non sarà processato per l’omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, assassinato nell’estate del 2010. L’udienza si è svolta regolarmente questa mattina dopo il rinvio di gennaio per questioni procedurali e difensive. La decisione riguarda specificamente la posizione di Cagnazzo, inizialmente accusato di depistaggio nelle indagini. Per gli altri imputati — l’ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l’imprenditore Giuseppe... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Il colonnello Cagnazzo escluso dal processo per l’omicidio di Vassallo

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