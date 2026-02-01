K?l?çsoy incanta con una rovesciata straordinaria in Cagliari-Verona | un gesto tecnico meraviglioso

Semih Kölçoy sorprende tutti con una rovesciata spettacolare durante Cagliari-Verona. L’attaccante turco si esibisce in un gesto tecnico che lascia il pubblico senza parole, portando il Cagliari in vantaggio con un gol che resterà nel ricordo dei tifosi.

Semih K?l?çsoy firma un gol spettacolare in rovesciata contro l’Hellas Verona: il gesto tecnico dell'attaccante turco è meraviglioso. Il Cagliari domina e vince 4-0, centrando la terza vittoria consecutiva.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su K Çölçoy

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su K Çölçoy

Argomenti discussi: Kiliçsoy: Cagliari senza limiti, Pisacane guida preziosa.

Era il prossimo Arda Guler, oggi brilla al Cagliari: Così è nato il colpo K?l?çsoyDribbling secco e destro forte all’angolo. Serpentina e sinistro in buca. I gol di Semih K?l?çsoy contro Pisa e Torino sembrano – specchiati – uno la copia dell’altro: Sono la testimonianza del suo ... gianlucadimarzio.com

Un grande Cagliari trionfa a Torino: splendido gol di K?l?çsoy e 1-2Splendida vittoria del Cagliari, che in emergenza batte 1-2 il Torino con un ribaltone firmato Prati e K?l?çsoy. Tre punti d’oro per i rossoblù. Il Cagliari si schiera col 3-5-1-1, con Gaetano a ... unionesarda.it

Notte di riflessioni in casa #Verona dopo la disfatta di Cagliari: torna a rischio la panchina di Paolo #Zanetti, finora sempre difeso e salvato dal ds Sean Sogliano. #calciomercato x.com

Serie A, dopo i primi 45' Cagliari-Verona 2-0: scaligeri in trasferta per cercare punti salvezza Napoli-Fiorentina 2-1. Vittoria azzurra per continuare a coltivare il sogno Champions Pisa-Sassuolo 1-3: gol di Berardi, Aebischer e Koné, autorete di Caracciolo Seg - facebook.com facebook