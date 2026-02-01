K?l?çsoy incanta con una rovesciata straordinaria in Cagliari-Verona | un gesto tecnico meraviglioso

Semih Kölçoy sorprende tutti con una rovesciata spettacolare durante Cagliari-Verona. L’attaccante turco si esibisce in un gesto tecnico che lascia il pubblico senza parole, portando il Cagliari in vantaggio con un gol che resterà nel ricordo dei tifosi.

Semih K?l?çsoy firma un gol spettacolare in rovesciata contro l’Hellas Verona: il gesto tecnico dell'attaccante turco è meraviglioso. Il Cagliari domina e vince 4-0, centrando la terza vittoria consecutiva.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

