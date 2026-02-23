Trovato morto Luciano Capasso il dolore e la rabbia della famiglia | Dai soccorritori omissioni e ritardi
Luciano Capasso è stato trovato morto in un appartamento di Qualiano, a causa di un presunto ritardo nei soccorsi. La famiglia denuncia che i soccorritori sono arrivati troppo tardi, alimentando rabbia e frustrazione. La scena del decesso ha suscitato grande dolore tra i parenti, che chiedono risposte chiare sulla gestione dell’emergenza. La comunità locale si interroga sulle cause di questo episodio e sulle eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.
Dolore. Ma anche desiderio di chiarezza. Sono i due sentimenti che albergano in queste ore nell’appartamento vicino piazza Rosselli a Qualiano dove abita la famiglia Capasso. La notizia della morte di Luciano è piombata qui alle 12 di domenica. La telefonata che nessuno vuole ricevere arriva da Tarry, il fratello maggiore che da tre giorni è a Saint Moritz per seguire da vicino le operazioni di soccorso. Volo da Milano a Zurigo. Lui in persona ha assistito all’estrazione del corpo di Luciano dal blocco di neve dov’era sepolto da quattro giorni, sotto un sole insolitamente limpido. I soccorritori partiti in elicottero lo trovano quasi subito. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
