Trovato morto Luciano Capasso il dolore e la rabbia della famiglia | Dai soccorritori omissioni e ritardi

Luciano Capasso è stato trovato morto in un appartamento di Qualiano, a causa di un presunto ritardo nei soccorsi. La famiglia denuncia che i soccorritori sono arrivati troppo tardi, alimentando rabbia e frustrazione. La scena del decesso ha suscitato grande dolore tra i parenti, che chiedono risposte chiare sulla gestione dell’emergenza. La comunità locale si interroga sulle cause di questo episodio e sulle eventuali responsabilità. La polizia ha avviato le indagini per fare luce sulla vicenda.