Almeno 40 paesi, tra cui Canada, Giappone, Australia e alcuni stati del Golfo, stanno collaborando per affrontare la situazione nello Stretto di Hormuz. Dal 16 aprile, il blocco navale imposto dagli Stati Uniti alle imbarcazioni in transito verso o provenienti dai porti iraniani ha causato la sospensione dei traffici commerciali nella zona. La questione ha portato a una crescente attività diplomatica tra le nazioni coinvolte.

Almeno 40 nazioni, tra cui Canada, Giappone, Australia e partner del Golfo, si stanno coordinando per gestire l’emergenza nello Stretto di Hormuz, dove il blocco navale imposto da Trump alle imbarcazioni dirette o provenienti dai porti iraniani ha paralizzato i flussi commerciali dal 16 aprile. Mentre Starmer e Macron co-presiedono un vertice virtuale dei cosiddetti Volenterosi per sbloccare la rotta, l’Italia si trova al centro delle pressioni internazionali per l’impiego della propria capacità di bonifica marina. La diplomazia dei dragamine e il dilemma della sicurezza italiana. Il tentativo di riaprire il passaggio che collega il Golfo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi nello Stretto di Hormuz: l’Italia tra diplomazia e cacciamine

Crisi Iran. Tajani all’incontro del quotidiano Il Tempo “Italia è sempre stata fuori dal conflitto, intervenire nello stretto di Hormuz significa guerra”"L’Iran si preparava al conflitto ormai da anni, non volendo rinunciare al programma atomico, sapeva che si sarebbe esposto a un attacco.

Supernave cinese nello Stretto di Hormuz, il nuovo tassello (simbolico e strategico) della crisiNel pieno della crisi nel Golfo Persico, una grande nave cinese è apparsa nello Stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici per il traffico...

Temi più discussi: La crisi passa dallo Stretto di Hormuz: l’impatto sulle nostre bollette; La guerra e la fame. Il blocco di Hormuz può scatenare una crisi alimentare globale (di G. Belardelli); Guerra Iran, quanto è probabile che lo Stretto di Hormuz riapra a breve?; L’intesa a 90 minuti dall’apocalisse: che cosa è successo tra Usa e Iran. Il nodo di Hormuz.

Parte il blocco navale dei porti iraniani nello Stretto di Hormuz voluto da Trump: ecco come funzionaPoco dopo le 16 italiane è iniziato, come da annunci di Donald Trump, il blocco delle navi dirette verso o provenienti dai porti iraniani nello stretto di Hormuz. Un salto di qualità nella crisi con l ... ilfattoquotidiano.it

Falliti negoziati USA-Iran, cosa succede adesso nello Stretto di Hormuz? I tre peggiori scenari per l'ItaliaFallite le trattative USA-Iran: rischio escalation, crisi energetica e rincari shock, ecco cosa può succedere all’Italia nelle prossime settimane. tag24.it

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha ridotto drasticamente l'offerta globale di cherosene avio di cui circa il 20% dipende dai Paesi del Golfo innescando un'impennata dei prezzi. In Asia ed Europa jet fuel più che raddoppiato rispetto ai livelli pre-bellici - facebook.com facebook

“Rischio catastrofe alimentare globale se continua la crisi nello stretto di Hormuz”. L’allarme della Fao che teme effetti simili al post Covid di @luisianagaita x.com