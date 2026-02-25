Stipendi da aprile buste paga più alte per 4 milioni grazie alla flat tax al 5% | chi riceve gli aumenti e chi è escluso

La flat tax al 5% sugli aumenti contrattuali entra ora nella fase operativa. Con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, le agevolazioni previste dalla manovra diventano applicabili in busta paga e produrranno i primi esigui effetti sugli stipendi di aprile per una parte dei lavoratori del settore privato, in diversi casi anche attraverso i conguagli dei mesi precedenti. Molte aziende avevano sospeso l’applicazione in attesa di un’interpretazione uniforme. Il quadro ora definito consente di ricalcolare gli aumenti dei rinnovi contrattuali con l’imposta sostitutiva del 5% al posto dell’Irpef ordinaria e delle addizionali locali, riducendo il prelievo sugli incrementi retributivi concordati nel triennio 2024-2026. Come detto, il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito complessivo fino a 33 mila euro. Ne restano esclusi, dunque, i dipendenti pubblici e chi supera la soglia di reddito. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

