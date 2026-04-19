Buono Vesta | arriva il click day per avere fino a 1.200 euro

Martedì 21 aprile 2026 alle 12:00 si aprirà il click day per il Buono Vesta, un’iniziativa destinata alle famiglie con bambini tra i 0 e i 6 anni nelle province di Alessandria e del Piemonte. In quella data, sarà possibile inviare le domande attraverso una piattaforma digitale, che rimarrà aperta per un periodo limitato. Il beneficio prevede un importo massimo di 1.200 euro a famiglia.

Le famiglie di Alessandria e di tutto il territorio piemontese che hanno figli tra i 0 e i 6 anni dovranno prepararsi a una sfida digitale imminente: martedì 21 aprile 2026, a partire dalle ore 12:00, si aprirà infatti la finestra temporale per presentare le domande relative al Buono Vesta. Questa misura, sostenuta con un budget complessivo di 20 milioni di euro provenienti dal Fondo Sociale Europeo, mira a fornire un supporto economico diretto per contrastare la povertà socio-educativa e favorire l’accesso ai servizi essenziali per la prima infanzia. Il meccanismo di assegnazione del contributo si baserà su un click day della durata di dodici ore, durante il quale le richieste verranno processate secondo il principio della priorità temporale, ovvero in base all’ordine di arrivo sulla piattaforma ufficiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Buono Vesta: arriva il click day per avere fino a 1.200 euro Notizie correlate Bonus Vesta, in primavera nuovo "click day" per il voucher per le famiglie con figli piccoliVenti milioni di euro per 20mila famiglie con Isee fino a 40mila euro: è in arrivo in primavera un nuovo "click day" per il bonus Vesta, il voucher... Bonus Vesta, torna il click day: il 21 aprile 12 ore di tempo per richiedere il voucher per le famiglieRisorse raddoppiate per 20 milioni di euro: il bonus spetta alle famiglie con Isee fino a 40mila euro. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Voucher Vesta 2026: click day il 21 aprile; Online la piattaforma per il buono Vesta; Voucher per famiglie con bambini 0-6 anni; VESTA 2026 il click day il 21 aprile - Casale Monferrato. Torna il buono Vesta, click day il 21 aprile alle 1220 milioni di euro per famiglie con ISEE fino a 40mila euro. Chi se lo aggiudicherà potrà chiedere il rimborso di svariati servizi per l'infanzia dal nido, alla baby sitter alle attività sportive ... rainews.it Buono Vesta, domande esaurite in mezz'ora: il click day è già finitoUn segnale concreto di speranza ed incoraggiamento per la natalità in un Piemonte dove ogni anno nascono 900 bambini circa in meno. La straordinaria novità di Vesta - spiega l’assessore alle ... rainews.it Buono Vesta: il 21 aprile è il click day per il voucher famiglie! Un aiuto concreto che anche per il 2026 viene riproposto dalla Regione Piemonte, Assessorato alle famiglie e ai bambini, per sostenere l’accesso a servizi e opportunità per i bambini da 0 a 6 anni, - facebook.com facebook Buono Vesta - Bando 2026 In questa pagina trovi il link per compilare la domanda durante il Click Day, che durerà 12 ore a partire dalle ore 12.00 del 21 aprile vestapiemonte.it/vesta-2026 x.com