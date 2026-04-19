La Bundesliga ha annunciato che la coppa destinata al campione del campionato subirà un’importante modifica: la

Il Bayern Monaco è campione di Germania per la 35esima volta. Se durante i festeggiamenti avete notato un Manuel Neuer più in difficoltà del solito nell'alzare la coppa, non è un caso. Alla Meisterschale è stato infatti aggiunto un nuovo anello d’argento per fare spazio ai campioni dei prossimi 30 anni. La Bundesliga esiste solo dal 1963, ma il calcio tedesco ha assegnato il primo titolo nazionale già all’inizio del Novecento. Fino al 1944 i vincitori venivano premiati con la Viktoria, una statua simbolica andata perduta durante la Seconda guerra mondiale e ritrovata solo molti anni dopo. Il campionato del 1946 si svolse in condizioni postbelliche difficili, in cui le risorse disponibili per la realizzazione di un nuovo trofeo erano pressoché inesistenti.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bundesliga, un piatto enorme per il Bayern: la "Meisterschale" diventa più grande, ecco perché

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