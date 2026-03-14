Bundesliga | Leverkusen-Bayern la resa dei conti per il titolo

Oggi, 14 marzo 2026, si gioca la partita tra Leverkusen e Bayern Monaco, un incontro che potrebbe decidere il campionato di Bundesliga. Le due squadre si affrontano in un match che si preannuncia decisivo, con entrambe pronte a dare il massimo per ottenere i tre punti. La partita si svolge allo stadio di Leverkusen, con numerosi tifosi presenti per sostenere le rispettive squadre.

Il sabato di Bundesliga oggi, 14 marzo 2026, regala uno dei momenti più attesi dell’intera stagione tedesca. Il programma della venticinquesima giornata è dominato dallo scontro frontale per il titolo, ma offre anche incroci fondamentali per la corsa all’Europa e per la stabilità della classifica, in un pomeriggio che promette gol e spettacolo su tutti i campi principali. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 14032026 15:30 1899 Hoffenheim – Wolfsburg Over 1,5 squadra casa 14032026 15:30 Bayer Leverkusen – Bayern Monaco Gol 14032026 15:30 Borussia Dortmund – FC Augsburg Combo 1X + Multigol 2 – 5 14032026 15:30 Eintracht Francoforte – Heidenheim 1 14032026 18:30 Amburgo – FC Köln Combo 1X + Under 4,5 Il fulcro della giornata è indubbiamente la BayArena, dove alle 15:30 va in scena Bayer Leverkusen-Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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