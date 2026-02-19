Ortona diventa la capitale del brodetto | c' è la finale nazionale del concorso che valorizza il piatto più identitario della cucina marinara

Il 23 febbraio, Ortona si trasforma nella capitale del brodetto a causa della finale nazionale del concorso dedicato a questo piatto simbolo della cucina marinara. Dalle 13.30, il ristorante

Davanti a una giuria di esperti, al ristorante Al Vecchio teatro, si daranno battaglia i primi tre classificati dei concorsi svolti sulla fascia adriatica, e altri tre provenienti dalla fascia tirrenica Per un giorno, Ortona diventa la capitale del brodetto. Lunedì 23 febbraio, a partire dalle ore 13.30, riflettori puntati sul ristorante "Al Vecchio Teatro", dove andrà in scena la finale nazionale del "Festival del Brodetto made in Italy", organizzato dall'agenzia "Promozione Spettacoli" per la promozione e la valorizzazione, del piatto più identitario della cucina marinara. Fuori gara ci sarà l'esibizione di Fernando Di Iorio del ristorante Sporting club di Colle Marconi di Bucchianico, con una rivisitazione particolare del brodetto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

