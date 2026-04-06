Nella Bundesliga, il Borussia ha sconfitto lo Stoccarda, mantenendo il secondo posto e impedendo al Bayern Monaco di allontanarsi in classifica. Il Lipsia si conferma terzo, rafforzando la propria posizione. Il Bayern Monaco, nonostante qualche difficoltà, ha conquistato una vittoria, continuando a guidare la classifica. La giornata di campionato si è conclusa con queste sfide, senza altri cambi di rilievo nelle prime posizioni.

Stoccarda (Germania) 6 aprile 2026 – Il Bayern Monaco soffre, mostra un lato vulnerabile, ma inesorabilmente continua a vincere. Il Borussia Dortmund però non ha ancora abbandonato le speranze di titolo e resta in scia, superando lo Stoccarda nel big match di questa ventottesima giornata. Vince anche il Lipsia che approfitta dei ko delle rivali in zona Champions per tornare in terza posizione, mentre il Bayer Leverkusen torna in scia e vuole inserirsi nuovamente nella lotta per la Champions League. In zona retrocessione non cambia nulla: il Wolfsburg resta in zona rossa, secondo risultato utile consecutivo per il fanalino di coda Heidenheim. L'esito delle partite del weekend. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bundesliga, il Borussia batte lo Stoccarda e non lascia il Bayern. Lipsia di nuovo terzo

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