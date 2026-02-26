scandicci batte novara 3 1 e si laurea campione dei playoff

Nel palasport di Scandicci si è consumata una rimonta di grande valore che ha acceso la serata: dopo l’esito dell’andata, la squadra di casa ha reagito con solidità e compattezza, chiudendo la serie contro Novara e imponendosi nel Golden Set. La prestazione collettiva ha evidenziato leadership in attacco, movimenti precisi in seconda linea e una gestione efficace delle fasi decisive. La sfida di ritorno, giocata tra le mura del PalaWanny, ha visto Scandicci pareggiare il punteggio e successivamente dominare nel Golden Set, con un punteggio di 15-7. Le protagoniste principali hanno fornito una prova di alto livello: Antropova, Bosetti, Weitzel e Nwakalor hanno guidato l’attacco, supportate da una Ognjenovic in versione MVP per l’apporto globale offerto alla squadra. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

