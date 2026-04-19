Le ottave elezioni in cinque anni in Bulgaria

In Bulgaria si stanno svolgendo le ottave elezioni in cinque anni, un dato che riflette le continue incertezze politiche del paese. L’ex presidente Rumen Radev è considerato il candidato favorito e si aspetta di ottenere un risultato che possa superare le difficoltà della lunga fase di instabilità politica. Le consultazioni sono state chiamate dopo un periodo di crisi e di tentativi di formare un governo stabile.

L’ex presidente Rumen Radev è il favorito ed è convinto di poter superare la lunga fase d'instabilità politica: buona fortuna Le elezioni anticipate di domenica in Bulgaria sono le ottave in cinque anni di enorme instabilità politica. Il favorito per vincerle è in pratica l’unico politico bulgaro che ha continuato a ricoprire la stessa carica elettiva in tutto questo tempo: cioè Rumen Radev, presidente della Repubblica dal 2017 fino a metà gennaio, quando si è dimesso poco prima della fine del suo secondo mandato al preciso scopo di partecipare alle elezioni. È inusuale e raro che in Bulgaria un presidente decida di candidarsi: si parla infatti di una figura con funzioni cerimoniali e in teoria al di sopra del dibattito politico.🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le ottave elezioni in cinque anni in Bulgaria Disinformation A Threat To Bulgaria Elections Notizie correlate Leggi anche: Domani si svolgeranno le elezioni in Bulgaria: cosa aspettarsi, tra instabilità e disinformazione Leggi anche: Myanmar, cinque anni dopo il golpe: elezioni farsa e guerra civile dimenticata Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Elezioni in Bulgaria: Radev, un Orbán moderato?; La Bulgaria torna alle urne: il favorito è Rumen Radev, tra proclami anti-corruzione e accuse di ‘filo-putinismo’; Elezioni in Bulgaria di domenica: effetto Budapest anche a Sofia?; Le ottave elezioni in cinque anni in Bulgaria. Al via le elezioni in Bulgaria, favorito il centrosinistra dell'ex presidente RadevSono iniziate in Bulgaria le votazioni per le ottave elezioni in cinque anni, con il gruppo dell'ex presidente Rumen Radev che dovrebbe vincere grazie alla promessa di combattere la corruzione. I ... ansa.it Bulgaria al voto, in pole il duro presidente dimissionario RadevDomenica prossima in Bulgaria si svolgeranno le elezioni parlamentari anticipate, le ottave negli ultimi cinque anni, alle quali alcuni in Europa guardano con un po' di preoccupazione. Non solo nel Pa ... ansa.it La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino facebook La #Bulgaria sceglie fra #Europa e #Russia. Favorito l'ex presidente #Radev. La coalizione dei partiti di sinistra amici di Mosca in testa nei sondaggi. Sofia rischia di perdere diversi miliardi di fondi comunitari. E di passare dalla parte del Cremlino x.com