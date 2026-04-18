Bulgaria al voto un seggio a Palazzo della Città | domenica urne aperte per i residenti a Bari

Domenica 19 aprile si svolgono le elezioni politiche in Bulgaria, con un seggio aperto nel capoluogo pugliese. I cittadini bulgari residenti o temporaneamente presenti nella zona di Bari e provincia avranno la possibilità di votare presso questa postazione, evitando spostamenti più lunghi. La giornata elettorale si svolgerà senza particolari disagi e sarà possibile esercitare il diritto di voto in modo diretto e immediato.

Il capoluogo pugliese si prepara a fare la sua parte per le elezioni politiche in Bulgaria. Domenica 19 aprile, i cittadini bulgari residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Bari e provincia potranno esercitare il proprio diritto di voto senza dover affrontare lunghi spostamenti.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Referendum, l'Italia al voto per la riforma della giustizia. Urne aperte domenica e lunedì Referendum, urne aperte: al voto 4,5 milioni di campaniTempo di lettura: < 1 minuto Urne aperte da stamane alle 7 in tutta la Campania, dove quattro milioni e mezzo (per la precisione 4. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Bulgaria al voto, un seggio a Palazzo della Città: domenica urne aperte per i residenti a Bari; Repubblica di Bulgaria - Elezioni politiche anticipate per il rinnovo Assemblea nazionale. 19 aprile 2026; La Bulgaria al voto, fra disperazione e le promesse di Radev. Bulgaria al voto, un seggio a Palazzo della Città: domenica urne aperte per i residenti a BariDomani, 19 aprile, i membri della comunità bulgara potranno esercitare il loro diritto in un ufficio elettorale allestito nell'ex Tesoreria comunale, a Palazzo della Città ... baritoday.it A #Giarratana, il Palazzo di Città (sede del Municipio) si trova nel cuore del centro storico, affacciato su Piazza Vittorio Veneto. Questo edificio rappresenta il centro amministrativo della comunità, situato in un'area densa di monumenti significativi ricostruiti dop facebook