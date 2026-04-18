Bulgaria al voto un seggio a Palazzo della Città | domenica urne aperte per i residenti a Bari

Da baritoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 19 aprile si svolgono le elezioni politiche in Bulgaria, con un seggio aperto nel capoluogo pugliese. I cittadini bulgari residenti o temporaneamente presenti nella zona di Bari e provincia avranno la possibilità di votare presso questa postazione, evitando spostamenti più lunghi. La giornata elettorale si svolgerà senza particolari disagi e sarà possibile esercitare il diritto di voto in modo diretto e immediato.

Il capoluogo pugliese si prepara a fare la sua parte per le elezioni politiche in Bulgaria. Domenica 19 aprile, i cittadini bulgari residenti o temporaneamente presenti sul territorio di Bari e provincia potranno esercitare il proprio diritto di voto senza dover affrontare lunghi spostamenti.🔗 Leggi su Baritoday.it

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