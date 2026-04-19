Bulgaria l’outsider Rumen sfida l’oligarchia | il Paese al bivio
La Bulgaria si prepara per le elezioni di oggi, domenica 19 aprile 2026, in un momento di grande incertezza politica. La competizione vede un candidato outsider, Rumen, sfidare apertamente l’oligarchia dominante. La consultazione elettorale potrebbe portare a cambiamenti significativi nel panorama politico e nelle future relazioni con l’Unione Europea. La giornata si svolge senza incidenti di rilievo, mentre i cittadini si recano ai seggi per esprimere il proprio voto.
La Bulgaria affronta oggi, domenica 19 aprile 2026, una tornata elettorale decisiva che potrebbe trasformare radicalmente il volto del Paese e le sue relazioni con l’Europa. Al centro della contesa politica si trova Rumen, ex capo dell’aeronautica, che con il suo movimento Progressive Bulgaria (Pb) punta a conquistare il primo posto nelle urne dopo aver fondato la sigla solo un mese fa. La sfida non riguarda solo la gestione interna della nazione, ma tocca nervi scoperti a Bruxelles, che guarda con estrema cautela alla possibile ascesa di una figura dalle posizioni internazionali ambigue. L’ascesa dell’outsider e la promessa di uno scontro con l’oligarchia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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