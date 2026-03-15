Forleo | Basta oligarchia! Il Sì al referendum per

A una settimana dal referendum sulla riforma della giustizia, la magistrata Clementina Forleo ha espresso dure critiche nei confronti delle dinamiche interne del sistema giudiziario, chiedendo un cambiamento rispetto a ciò che definisce come oligarchia. Le sue parole sono state rivolte pubblicamente, evidenziando la necessità di un intervento nel funzionamento delle istituzioni giudiziarie.

A una settimana dal voto popolare sulla riforma della giustizia, la magistrata Clementina Forleo ha lanciato un attacco frontale contro le dinamiche interne del sistema giudiziario. La presidente della terza sezione penale della Corte d’appello di Roma ha reso pubblico un messaggio diretto che incita alla scelta del Sì per il referendum fissato per i giorni 22 e 23 marzo. Le sue parole mirano a smascherare quello che viene descritto come un meccanismo di spartizione dei ruoli gestito da un ristretto gruppo di influenti. L’intervento si inserisce in un contesto di profonda crisi di fiducia che affligge la magistratura italiana, aggravata da vicende recenti che ne hanno eroso la credibilità pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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