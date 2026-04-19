Alle elezioni parlamentari in Bulgaria, i risultati degli exit poll indicano che il partito dell’ex presidente Rumen Radev, considerato filo-russo, ha ottenuto il 37,5% dei consensi. I seggi sono stati chiusi e le prime indicazioni confermano la tendenza prevista, con il partito di Radev in testa rispetto agli altri schieramenti. La vittoria appare chiara nelle proiezioni iniziali, senza ulteriori dettagli sui risultati ufficiali.

Roma, 19 aprile 2026 – Chiusi i seggi, pare andata come da previsioni: alle elezioni parlamentari in Bulgaria il partito dell'ex presidente Rumen Radev è in netto vantaggio. In base agli exit poll citati da Reuters, la formazione di Radev viene accreditata del 37,5% dei voti, con un enorme scarto rispetto al movimento Cittadini per lo Sviluppo Europeo della Bulgaria (Gerb), dell'ex premier Boyko Borissov, dato al 16,2%. Il programma politico. Radev ha condotto una campagna mettendo al centro la lotta alla corruzione e la stabilità dell'esecutivo, anche se è probabile che per formare un governo debba cercare alleanze parlamentari. Generale...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bulgaria, il partito dell’ex presidente Radev (considerato filo-russo) dato vincente con il 37,5% dagli exit poll

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