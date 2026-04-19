In Bulgaria si torna alle urne dopo appena cinque anni, con le elezioni che sono iniziate questa mattina alle sette. Questa è la ottava tornata elettorale nel paese nel medesimo arco di tempo, e i cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo primo ministro. Le votazioni si svolgono in un contesto di continui cambiamenti politici, con elettori e candidati pronti a partecipare a questa nuova consultazione.

Oggi, in Bulgaria, i cittadini sono chiamati ad esercitare il proprio diritto di voto per eleggere il nuovo primo ministro.Dal 2021 la nazione ha avuto sette primi ministrie nessuno di questi ha concluso il mandato. Dunque, dopo chel’Ungheria ha voltato pagina, l’attenzione dell’Europa è rivolta verso il Paese balcanico. Secondo statistiche,il possibile vincitore potrebbe essere l’ex premier Rumen Radev. Sofia ha vissuto cinque anni particolarmente altalenati a livello politico, passando percrisi politica e coalizioni deboli che hanno portato ad una serie di elezioni anticipato.Quella di questo fine settimana è l’ottava volta di chiamata alle urne e saranno aperte da questa mattina alle ore 7:00 e chiuderanno nel tardo pomeriggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bulgaria, di nuovo alle urne: sono l’ottave elezioni in 5 anni

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