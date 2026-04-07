Bulgaria | AI e bot russi manipolano il voto del 19 aprile

In Bulgaria, alle elezioni del 19 aprile, il sistema democratico si trova di fronte a una vasta operazione di manipolazione dell'informazione. Secondo fonti ufficiali, questa operazione coinvolge sia strategie interne che pressioni esterne, con l'uso di intelligenza artificiale e bot provenienti dalla Russia. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo all'integrità del processo elettorale e alla diffusione di contenuti manipolati online.

Il sistema democratico bulgaro affronta, in vista del voto del 19 aprile, una massiccia operazione di manipolazione dell’informazione che combina strategie interne e pressioni esterne. L’obiettivo è alterare la percezione degli elettori attraverso l’uso coordinato di identità digitali false e campagne di influenza strutturate. L’analisi dei flussi digitali rivela un’operazione a due livelli. Da un lato, l’impiego di tecnologie artificiali per gonfiare il consenso di specifici leader politici; dall’altro, un’estesa infrastruttura di propaganda guidata da attori russi per destabilizzare il percorso europeo del Paese. L’ingegneria del consenso tramite l’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bulgaria: AI e bot russi manipolano il voto del 19 aprile Melons arriva in Italia: “La Notte del Giudizio” il 19 aprile 2026 ai Magazzini Generali di MilanoMelons, tra le voci più interessanti della nuova scena rap/urban italiana, arriva finalmente in Italia con una data imperdibile: “La Notte del... Fake news e AI: come manipolano le elezioni e distorcono la veritàIn Italia, una tempesta di fake news sui social media sta avvelenando il dibattito politico in vista delle prossime elezioni.