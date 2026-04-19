Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen Eguagliato il record di Razgatlioglu!

Nel fine settimana sul circuito di Assen si è conclusa la seconda gara del GP di Olanda nel campionato mondiale di Superbike. Un pilota ha ottenuto la vittoria, portando a termine un risultato già visto in passato e ripetuto nel medesimo evento. Con questa affermazione, ha raggiunto un record precedentemente raggiunto da un altro pilota, il quale aveva stabilito un nuovo limite in questa categoria.

Una storia già vista, ed in questo caso già scritta. Un incontenibile Nicolò Bulega si è imposto anche in gara-2, completando così il monologo di vittorie al GP di Olanda, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di Superbike andato in scena questo fine settimana sul circuito di Assen. Un successo oltremodo significativo per il ducatista che, adesso, ha incasellato il tredicesimo trionfo consecutivo, eguagliando così il record dell’ex rivale Toprak Razgatlioglu ma con concrete chance di segnarne uno nuovo, il quattordicesimo, a maggio sul tracciato di Balaton. Al contrario di quanto successo questa mattina nella Superpole Race, il...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen. Eguagliato il record di Razgatlioglu! Notizie correlate Leggi anche: Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica Leggi anche: Superbike, Bulega doma anche la pioggia nel finale e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica; Superbike, spettacolo ad Assen: Bulega trionfa davanti a Lecuona; Bulega vince ancora: è sua gara-1 ad Assen; Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes. Superbike: Bulega trionfa in gara-2 e completa il monologo ad Assen. Eguagliato il record di Razgatlioglu!Una storia già vista, ed in questo caso già scritta. Un incontenibile Nicolò Bulega si è imposto anche in gara-2, completando così il monologo di vittorie ... oasport.it Ducati in festa: Bulega vince ad Assen e centra il 13° successo di filaLa classifica provvisoria piloti del campionato vede ora Nicolò Bulega salire a quota 186 punti, con un notevole distacco su Lecuona (117 punti) e Lowes (82 punti). Il warm-up della giornata era stato ... it.blastingnews.com Bulega senza rivali: trionfa nella Superpole Race davanti a Lecuona: x.com LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: sta per cominciare la Superpole Race, fari puntati su Nicolò Bulega. Tutti gli aggiornamenti minuto dopo minuto - facebook.com facebook