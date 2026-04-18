Oggi si svolge il Gran Premio di Superbike in Olanda, con le gare che si tengono sul circuito di Assen. Tra i protagonisti c’è il pilota che cerca di ottenere il suo terzo successo consecutivo in questa stagione. La giornata è caratterizzata da prove, qualifiche e gare che si svolgono in continuità, seguendo il programma ufficiale. I tifosi sono pronti a seguire in tempo reale l’andamento delle competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega punta al tris di vittorie nel weekend. Sembra fare un altra categoria: Nicolò Bulega anche nello storico circuito di Assen sta guidando sopra ogni limite per gli avversari nella Superbike. Con la Ducati è un binomio quasi indescrivibile: le sessioni di prove libere lasciano un passo gara e una qualità che sembra già scrivere come andranno le tre gare. La novità delle libere è il giro veloce di Lorenzo Baldassarri, che sembra puntare alle alte posizioni di vertice. Il podio è già stato ottenuto a Phillip Island, Assen è un altro circuito favorevole per l’ex Moto2.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega a caccia di nuovi record ad Assen

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