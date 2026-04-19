Bruxelles lancia l’app anti-frammentazione | verifica età anonima per social e siti vietati Privacy assoluta nessuna scusa per le piattaforme

Bruxelles ha presentato un’applicazione gratuita progettata per verificare l’età degli utenti su social e siti web vietati, senza raccogliere dati personali. L’app permette di attestare la maggiore età in modo completamente anonimo, confermando solo se si supera una soglia predefinita. La tecnologia garantisce la privacy degli utenti e impedisce alle piattaforme di accedere a informazioni individuali. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato ulteriori dettagli sul funzionamento o sull’implementazione dell’app.

Un'applicazione gratuita capace di certificare la maggiore età di un utente senza rivelare alcun dato personale, se non il superamento di una determinata soglia anagrafica. È la soluzione sviluppata dalla Commissione Europea per arginare la crescente frammentazione normativa che caratterizza il mercato digitale dell'Unione in materia di tutela dei minori online. Il rilascio al pubblico, come riportato dall'Adnkronos, è previsto "nelle prossime settimane". L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Europa annuncia la nuova App per la verifica dell’età: “Pronta e anonima, stop alle scuse delle piattaforme”. Sarà testata anche in ItaliaL'Unione Europea compie un passo decisivo verso la tutela dei minori nell'ecosistema digitale.

Privacy dei minori: su 876 siti e app esaminate crescono raccolta dati personali e rischi, mentre i sistemi di verifica dell’età sono ancora facilmente aggirabiliIl Global Privacy Enforcement Network (GPEN) ha pubblicato i risultati dello Sweep 2025 sulla privacy dei minori, condotto nella settimana dal 3 al 7...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Von der Leyen lancia l’app Ue per verificare l’età online: È pronta; Protezione dei minori: l’UE lancia un’app; L'Unione Europea lancia l'app per la verifica dell'età sui social Cos'è, come funziona e tra quanto sarà attiva; UE lancia l’app per la verifica dell’età sui social.

Unione Europea introduce app di verifica età per proteggere i figli da dipendenza e bullismo onlineUrsula von der Leyen lancia app UE per proteggere i minori online La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato a Bruxell ... assodigitale.it

Figli e social: l’Ue lancia l’app per la verifica dell’età contro dipendenza e bullismoUrsula von der Leyen presenta l'app UE per la verifica dell'età. Stop alla dipendenza da social e più protezione contro bullismo online ... iodonna.it

Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! x.com

Anna Cisint (europarlamentare Lega): domani alle 15 in piazza Duomo a Milano per lanciare un messaggio forte ai burocrati di Bruxelles. Senza Paura, in Europa Padroni a Casa Nostra. Vi aspettiamo! - facebook.com facebook