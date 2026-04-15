Europa annuncia la nuova App per la verifica dell’età | Pronta e anonima stop alle scuse delle piattaforme Sarà testata anche in Italia

L'Unione Europea ha annunciato il lancio di una nuova applicazione destinata a verificare l'età degli utenti online. La app sarà disponibile in diversi paesi e sarà testata anche in Italia. Secondo le autorità, l'app sarà anonima e pronta all'uso, con l'obiettivo di bloccare le scuse delle piattaforme che evitano di controllare l'età degli utenti. La presentazione è stata ufficializzata di recente come parte di un'iniziativa per migliorare la protezione dei minori nel digitale.

L'Unione Europea compie un passo decisivo verso la tutela dei minori nell'ecosistema digitale. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Von der Leyen, 'pronta l'app per verifica dell'età sui social'"La nostra app europea" testata in cinque Stati membri tra cui l'Italia "per la verifica dell'età è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione... Verifica dell’età, UE pronta a multare quattro giganti del pornoLa Commissione europea ha stabilito, in via preliminare, che i siti per adulti Pornhub, Stripchat, XNXX e XVideos violano la legge sui servizi... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L’UE e la nuova geografia degli accordi di libero scambio; La guerra in Iran spinge l’UE a investire nel nucleare di nuova generazione; Guerra nel Golfo e crisi energetica: le risposte dell’Ue; L’Ungheria in Europa dopo Orbán. NeroGiardini sceglie Karisma Communication per la gestione delle attività social e digital in EuropaNel panorama della comunicazione Karisma Communication annuncia l’inizio di una nuova collaborazione per lo sviluppo e la gestione delle attività social e digital ... engage.it L’Europa ridisegna lo Spazio con la nuova agenzia EuspaLa proposta presentata il 7 aprile 2026 dalla Commissione Ue punta a rendere stabile e permanente la nuova agenzia spaziale EUSPA, ma apre anche interrogativi su governance, sicurezza e sovranità. Die ... agendadigitale.eu Tagli in Europa e piano di espansione in Italia con nuovi investimenti. Ryanair annuncia una riduzione della propria rete europea per il 2026, con il taglio di numerosi collegamenti a causa dell’au - facebook.com facebook