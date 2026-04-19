La terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile si è svolta a Terni, dove la squadra della Spes Mestre ha conquistato la vittoria con un punteggio totale di 237. La formazione ha superato il Romagna Team di soli 5 decimi, confermando la competitività tra le due squadre. La gara ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da diverse regioni italiane, con esecuzioni che hanno coinvolto vari attrezzi.

La terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile ha la vittoria della Spes Mestre a Terni, che ha superato il Romagna Team con un totale di 237.800 punti. Il distacco tra le due prime forze in classifica è stato di soli 50 decimi di punto rispetto ai 237.300 ottenuti dalla squadra romagnola, in una competizione che ha la Ginnastica Ferrara chiudere al terzo posto con 234.100 e la Pro Carate al quarto posto con 233.950. L’equilibrio tecnico tra il primato veneto e la resistenza del Romagna Team. Il duello per la vetta si è giocato sulla capacità di mantenere elevati i punteggi di esecuzione su attrezzi chiave. La compagine della Spes Mestre ha costruito il successo grazie a prestazioni individuali di alto profilo: Gabriele Targhetta ha registrato un punteggio di 14.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A1 Ginnastica: la Spes Mestre trionfa a Terni per soli 5 decimi

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Classifica della terza prova di serie A1 a Terni. GAM 1 SPES MESTRE 237,800 2 G. ROMAGNA TEAM 237,300 3 PAL. GINN. FERRARA 234,100 GAF 1 A.S.D.G. BRIXIA 159,600 2 LIBERTAS VERCELLI 153,900 3 GINN. CIVITAVECCHIA 153,850 facebook

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