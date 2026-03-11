Brescia è la regina del footgolf Prima al Brixia Open MMXXVI e ora arrivano i Mondiali in Messico

Brescia – Il footgolf è uno sport che in Italia sta crescendo e parla strettamente bresciano. Una nuova, illustre conferma è giunta dal brillante svolgimento dell’edizione 2026 del “Trofeo Vittoria Alata – Brixia Open MMXXVI”, una competizione a carattere nazionale che è diventata a buon diritto una delle classiche del calendario annuale. Brescia Footgolf prima nella classifica a squadre. Anche quest’anno sui verdi campi del Golf Club “La Colombera” di Castrezzato sono giunti circa 240 giocatori provenienti da tutte le regioni italiane, compresi i nomi più accreditati del panorama tricolore. Per il Brescia Footgolf, che ha vinto gli ultimi quattro scudetti di fila, la sfida è stata ancora una volta duplice, visto che la società del presidente Francesco Faini si è dovuta cimentare sia a livello organizzativo che agonistico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

