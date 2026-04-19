Nelle giornate del 16 e 17 aprile, il Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi ha accolto il Convegno Mediterraneo Emergenza e Rianimazione, un appuntamento dedicato alla medicina d’emergenza. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi professionisti sanitari provenienti da diverse regioni italiane, riuniti per discutere delle ultime innovazioni nel campo delle simulazioni e delle nuove frontiere della rianimazione.

Il Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi ha ospitato, nelle giornate del 16 e 17 aprile, il Convegno Mediterraneo Emergenza e Rianimazione, un evento che ha la partecipazione di numerosi professionisti sanitari provenienti da diverse regioni italiane. L’incontro, organizzato dal Centro Formazione Medica (Cfm), si è posto l’obiettivo di trasformare la città in un polo di riferimento per la medicina d’urgenza, affrontando con rigore scientifico le complessità del settore. La risposta clinica alla sfida della gestione del paziente critico. Il dibattito scientifico si è concentrato su nodi cruciali per l’operatività dei soccorritori e dei medici di primo intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brindisi al centro della medicina: simulazioni e nuove frontiere

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