Skin Longevity e nuove frontiere della medicina estetica
InMode Boost apre il 2026 puntando tutto sulla salute della pelle. La nuova frontiera della medicina estetica si concentra su un approccio integrato, che unisce benessere e tecnologia. La missione è migliorare la qualità della pelle, guardando al futuro con metodi innovativi e più sicuri.
InMode Boost inaugura il 2026 con un approccio integrato che mette al centro salute, qualità e futuro della pelle. Il 2026 si apre sotto il segno di una nuova visione della medicina estetica. La pelle non è più considerata qualcosa da correggere occasionalmente, ma un organo da sostenere, rinforzare e preservare nel tempo. È da questa consapevolezza che nasce il concetto di Skin Longevity, un approccio evoluto che punta sulla funzionalità cutanea, sulla prevenzione dell’invecchiamento e sul miglioramento globale della qualità della pelle. In questo contesto si inserisce InMode Boost, il protocollo avanzato firmato InMode, azienda leader mondiale nelle tecnologie a radiofrequenza. 🔗 Leggi su 361magazine.com
