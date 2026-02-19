Reborn nuove frontiere della medicina | rigenerare l’esofago con la bioingegneria

Il progetto Reborn, finanziato dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica, sviluppa scaffold bioingegnerizzati e vascolarizzati per rigenerare l'esofago dopo interventi chirurgici, con l'obiettivo di migliorare la ricostruzione e ridurre le complicanze. Questa innovativa piattaforma tecnologica apre nuove prospettive nella medicina rigenerativa e nel trattamento delle patologie esofagee. Immaginiamo un'impalcatura invisibile, biocompatibile e capace di "dialogare" con l'organismo fino a trasformarsi in tessuto vivo. Non è fantascienza, ma la frontiera della medicina rigenerativa che il progetto Reborn si appresta a varcare.