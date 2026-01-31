donna arrestata per gestione di locale a scopo di sfruttamento sessuale ricercata da mesi

Una donna è stata arrestata a Roma dopo mesi di ricerche. La polizia l’ha trovata e fermata: era ricercata perché gestiva un locale clandestino dove si praticava lo sfruttamento sessuale. L’arresto è arrivato dopo un’indagine lunga e complessa.

Una donna è stata arrestata a Roma dopo mesi di ricercata, accusata di gestire un'attività clandestina a scopo di sfruttamento sessuale. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'operazione in un appartamento nel quartiere Trastevere, dove era stato scoperto un locale utilizzato per incontri a pagamento, spesso segnalati da denunce anonime e monitoraggi incrociati. L'indagata, di nazionalità straniera, era ricercata da almeno sei mesi per il suo coinvolgimento in un'organizzazione che gestiva case di appuntamenti con modalità che rientravano nel novero delle attività di sfruttamento. Il locale, nascosto in un palazzo residenziale, era accessibile solo su prenotazione e funzionava con un sistema di controllo basato su app e messaggi criptati.

È stata arrestata a Milano Meifang Zaho, la donna di 66 anni ricercata da più di quattro anni.

