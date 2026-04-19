Il difensore della Juventus si avvicina a un nuovo record personale nel campionato di calcio. Finora ha segnato quattro gol, uno in meno rispetto al suo massimo di cinque realizzato in una singola stagione. La partita contro il Bologna potrebbe rappresentare l’occasione per eguagliare questa cifra e avvicinarsi al suo miglior risultato in carriera.

di Francesco Spagnolo Bremer finora ha segnato un massimo di cinque reti in un campionato. Finora ne ha realizzati quattro e il primato personale è vicino. Il rendimento sotto porta di Bremer in questa stagione sta diventando un fattore determinante per le ambizioni della Juventus. Il centrale brasiliano non si sta limitando a essere un baluardo invalicabile in difesa, ma sta riscoprendo un feeling con il gol che ricorda le sue annate migliori in Italia. Gleison Bremer conta quattro marcature in questa Serie A, un bottino di assoluto rispetto per un difensore centrale, spesso decisivo nei saltatori sui calci piazzati. La sua capacità di svettare in area avversaria è ormai un’arma tattica consolidata per la squadra di Spalletti.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer, contro il Bologna il difensore della Juve può eguagliare un primato personale: di cosa si tratta

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