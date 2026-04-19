Braida e il retroscena sul colpo Rijkaard | Scappai con i fogli firmati nelle mutande
Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di alcune vicende legate al calciomercato e ha condiviso dettagli su Adrian Galliani. Tra i vari argomenti, ha raccontato un episodio riguardante un tentativo di fuga con documenti nascosti nelle mutande. Braida ha anche fornito alcune riflessioni su un episodio collegato a un colpo di scena con un ex allenatore.
"La trasformazione è avvenuta quando ho conosciuto Adriano Galliani. Mi ha preso sotto la sua ala protettiva: ero il centravanti della squadra ma la sera preferivo andare a cena con i dirigenti. Era il periodo in cui ero tentato di intraprendere la carriera di consulente finanziario: compravo titoli azionari e consigliavo ai miei compagni di risparmiare perché la nostra carriera era di breve durata". Si racconta così l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida che nella sua lunga intervista a 'Il Corriere della Sera' parla di Adriano Galliani: "Lui mi ha dato l’opportunità di aver fatto parte di un club che per anni è stato il numero uno al mondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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