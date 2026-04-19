Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato di alcune vicende legate al calciomercato e ha condiviso dettagli su Adrian Galliani. Tra i vari argomenti, ha raccontato un episodio riguardante un tentativo di fuga con documenti nascosti nelle mutande. Braida ha anche fornito alcune riflessioni su un episodio collegato a un colpo di scena con un ex allenatore.

"La tra­sfor­ma­zione è avve­nuta quando ho cono­sciuto Adriano Gal­liani. Mi ha preso sotto la sua ala pro­tet­tiva: ero il cen­tra­vanti della squa­dra ma la sera pre­fe­rivo andare a cena con i diri­genti. Era il periodo in cui ero ten­tato di intra­pren­dere la car­riera di con­su­lente finan­zia­rio: com­pravo titoli azio­nari e con­si­gliavo ai miei com­pa­gni di rispar­miare per­ché la nostra car­riera era di breve durata". Si racconta così l'ex dirigente del Milan Ariedo Braida che nella sua lunga intervista a 'Il Corriere della Sera' parla di Adriano Galliani: "Lui mi ha dato l’oppor­tu­nità di aver fatto parte di un club che per anni è stato il numero uno al mondo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Braida e il retroscena sul colpo Rij­kaard: “Scap­pai con i fogli fir­mati nelle mutande”

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