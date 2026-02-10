Lo Stato nelle mutande | la tassa sul porno e la battaglia delle onlyfanser in Parlamento

In Parlamento si discute ancora di una tassa che riguarda chi lavora nel settore dei contenuti per adulti. È una questione che divide, ma che da tempo mette in difficoltà chi produce o distribuisce materiale pornografico in Italia. La tassa esiste da vent’anni, anche se molti non la conoscono o la ignorano. Ora, con le onlyfanser che chiedono di essere ascoltate, il tema torna di attualità. La domanda è semplice: chi lavora in questo settore deve pagare di più?

È giusto che chi fa porno paghi più tasse? Non si tratta di un dibattito teorico sollevato per gusto retorico o puro principio, ma di una realtà di fatto: una tassa extra per chi produce o diffonde contenuti pornografici in Italia esiste già da vent'anni, spesso ignorata o addirittura sconosciuta.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Mutande Porno

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Mutande Porno

Argomenti discussi: Vede la polizia e nasconde tutto nelle mutande: 23enne in manette; Hashish nascosto nelle mutande e in casa trovati 8mila euro, spacciatore 20enne in manette; Livorno, sorpreso con 19 dosi di cocaina nelle mutande: in casa ne aveva oltre un etto; Le foto in mutande dopo i soldi dal pedofilo: Lord Mandelson travolto dallo scandalo si dimette.

Stasera sono stato in un negozio di Intimissimi a Pescara la cassiera mi guardava Mi guardava e sono entrato,gli ho fatto prendere di tutto Mutande canottiere alla fine ho provato la canottiera e gli ho detto che mi andava larga, poi ho detto" dammi gli slip" non - facebook.com facebook