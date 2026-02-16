Gira con 9mila euro di metanfetamina nelle mutande | bloccato e arrestato dalla polizia
Un uomo è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato trovato con 45 grammi di metanfetamina nascosti nelle mutande e 500 euro in contanti in tasca. La sostanza stupefacente, dal valore di circa 9.000 euro sul mercato illegale, ha portato all’arresto immediato del sospettato. La polizia ha fermato l’uomo durante un controllo in città, attirata dai suoi comportamenti sospetti.
È successo in viale Marche, a Milano nella notte tra domenica e lunedì 16 febbraio. L'uomo è stato arrestato dalla polizia Nelle mutande nascondeva 45 grammi di metanfetamina, mentre in tasca aveva 500 euro in contanti. Per lui sono scattate le manette. Un uomo di 59 anni, cittadino filippino, è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio in viale Marche, a Milano, nella notte tra domenica e lunedì 16 febbraio. Tutto è accaduto intorno alle 3, quando gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia hanno fermato il 59enne per un controllo nei pressi di un locale della zona.🔗 Leggi su Milanotoday.it
