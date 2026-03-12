Fa stalking al prof che lo bocciò | per lui arriva il braccialetto elettronico

Un giovane di 26 anni è stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico dopo aver molestato ripetutamente un suo ex insegnante. Le condotte di stalking sono state portate avanti nei confronti del professore, che lo aveva bocciato in passato. La misura è stata disposta dalle autorità per tutelare la sicurezza del docente.

Un 26enne ha fatto stalking nei confronti di un suo professore delle scuole superiori fino a che non ha ricevuto la misura del braccialetto elettronico. Il ragazzo è stato condannato dal tribunale di Venezia tre anni fa. Secondo l’accusa offendeva e minacciava di continuo il prof su chat e social. Poi è tornato alla carica. Fino, spiega il Corriere della Sera, all’intervento dei carabinieri. La storia. La storia è inziiata otto anni fa in un istituto della provincia di Venezia. Il ragazzo si era iscritto per conseguire il diploma di scuola superiore. Poi la bocciatura che lo aveva costretto a ripetere l’anno. L’alunno a quel punto comincia a prendersela con il prof. 🔗 Leggi su Open.online

