L’amministrazione comunale di Caltanissetta ha annunciato un intervento di circa 3 milioni di euro per migliorare le strade del Borgo Santa Rita. Il progetto prevede lavori specifici per sistemare il manto stradale, in risposta alle segnalazioni inviate da un rappresentante religioso locale. L’obiettivo è intervenire sulla viabilità della zona, che ha evidenziato problemi legati alle condizioni delle strade.

L’amministrazione di Caltanissetta ha pianificato un intervento strutturato per la viabilità del borgo Santa Rita, rispondendo alle segnalazioni riguardanti lo stato del manto stradale dopo le sollecitazioni ricevute da Padre Carvello. L’assessore ai Lavori Pubblici, Adornetto, ha confermato che, oltre agli interventi d’urgenza già eseguiti da una squadra comunale, è in fase di programmazione un piano più vasto per garantire la sicurezza della zona. Dialogo tra istituzioni e territorio per il decoro rurale. Il confronto diretto tra l’amministrazione e le realtà locali ha dato il via a un percorso di gestione delle criticità stradali nel borgo Santa Rita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borgo Santa Rita: piano da 3 milioni per sistemare le strade

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