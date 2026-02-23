Lavori gratuiti a spese dei privati e maxi appalto da 1,5 milioni per sistemare le strade di Chieti scatta l' interrogazione

La decisione di affidare lavori gratuiti di riparazione delle strade di Chieti ai privati deriva dalla scarsa pianificazione pubblica, mentre un maxi appalto da 1,5 milioni mira a interventi più strutturali. La situazione delle strade, infatti, peggiora ogni giorno, con buche e dissesti sempre più evidenti. La mancanza di un piano coordinato provoca confusione tra cittadini e operatori. La questione resta aperta, mentre si attendono risposte ufficiali.

I consiglieri comunali di opposizione De Lio, Costa e Zappone chiedono conto al sindaco e alla giunta se i cantieri sono partiti e se sono stati rispettati i criteri previsti dalla legge "Le strade di Chieti versano in condizioni inaccettabili, ma la generosità dei privati che si offrono di tappare le buche gratuitamente non può diventare un alibi per la mancanza di programmazione e controllo da parte dell'amministrazione". Con queste parole, i consiglieri comunali di opposizione Mario De Lio, Stefano Costa e Damiano Zappone annunciano il deposito di una formale interrogazione consiliare indirizzata al sindaco e alla giunta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Messa in sicurezza delle strade: la Provincia di Chieti firma tre contratti di appalto per 11,6 milioni di euro complessiviLa Provincia di Chieti ha recentemente firmato tre contratti di appalto, del valore complessivo di 11,6 milioni di euro, per interventi di messa in sicurezza e adeguamento delle strade provinciali.

Via della Pila, scatta l'ultimatum: "60 giorni ai privati per sistemare il muro"Via della Pila si appresta a ricevere un ultimatum: ai privati è stato dato un termine di 60 giorni per mettere in sicurezza il muro pericolante.

