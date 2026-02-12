Carnevale di Sansepolcro | al via il conto alla rovescia
A Sansepolcro si avvicina il Carnevale. La festa torna domenica 15 febbraio, portando musica, colori e tanta allegria nel centro storico. La città si prepara ad accogliere visitatori e residenti per un evento che ogni anno richiama molta gente. Le strade si riempiranno di maschere e carri, pronti a divertirsi insieme.
Arezzo, 12 febbraio 2026 – È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale di Sansepolcro, che tornerà ad animare il centro storico domenica 15 febbraio, riportando in città colori, musica, spettacolo e partecipazione. La festa coinvolgerà Piazza Torre di Berta e le vie del centro, con la presenza dei gruppi mascherati che, novità di quest’anno, avranno la possibilità di esibirsi sul palco in un clima di condivisione e divertimento. Non è prevista una classifica finale: la scelta è quella di valorizzare la creatività di tutti, offrendo a ciascun gruppo lo spazio per presentare il proprio lavoro e vivere il Carnevale come momento collettivo e non competitivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
