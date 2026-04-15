Giornata Nazionale del Made in Italy a Firenze il modello via Guelfa per rilanciare l’artigianato nei centri storici

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, i rappresentanti di CNA e Confartigianato hanno visitato il nuovo polo artigiano di via Guelfa a Firenze. La visita si è concentrata sulle caratteristiche di questo spazio, che è stato definito come un esempio di modello che potrebbe essere adottato anche in altre città italiane. La presenza delle associazioni di categoria ha sottolineato l'interesse per iniziative volte a sostenere l’artigianato nei centri storici.

Il progetto, già ribattezzato “modello Firenze”, si basa su otto laboratori artigiani ospitati in fondi di proprietà pubblica, con canoni calmierati e un coordinamento affidato alle associazioni di categoria. Un’iniziativa pensata per contrastare la progressiva desertificazione produttiva dei centri storici e riportare il lavoro artigiano al centro della vita urbana. Alla visita hanno partecipato i presidenti nazionali Dario Costantini e Marco Granelli, insieme ai rappresentanti locali delle due associazioni, agli esponenti della Città Metropolitana di Firenze, del Comune e della Camera di Commercio di Firenze. La delegazione ha incontrato le otto realtà imprenditoriali attive dallo scorso marzo nei locali di via Guelfa, tra liuteria, lavorazione della pietra, oreficeria, pelletteria e creazioni artistiche contemporanee.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giornata Nazionale del Made in Italy, a Firenze il “modello via Guelfa” per rilanciare l’artigianato nei centri storici Notizie correlate Giornata del Made in Italy: dalle terme il modello che unisce tradizione, giovani e futuroMettere insieme una sorgente termale che scorre da millenni e una nuova generazione chiamata a riscriverne il futuro potrebbe sembrare un esercizio... Barilla e la giornata nazionale del Made in ItalyPorte aperte ai cittadini, iniziative culturali e progetti itineranti per raccontare il saper fare italiano: in occasione della Giornata nazionale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Giornata nazionale del Made in Italy; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Ferrari Trento rinnova la sua adesione alla Giornata Nazionale del Made in Italy. Giornata Nazionale del Made in Italy 2026: eventi in SiciliaLa Giornata Nazionale del Made in Italy è stata istituita nel 2023. La data non è casuale: coincide con la nascita di Leonardo da Vinci, un simbolo potente di ingegno e visione. In tutta Italia si cel ... 98zero.com Giornata Nazionale del Made in Italy: ANIE Confindustria accompagna gli studenti alla scoperta delle imprese tecnologiche italianeIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e celebrata il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, ANIE Confin ... mediterranews.org In occasione della terza Giornata nazionale del Made in Italy celebriamo ciò che rende l’Italia unica nel mondo: filiere produttive che tengono insieme tradizione e innovazione, territori e lavoro, qualità e competitività, e che oggi continuano ad affermarsi nei m - facebook.com facebook Il 15 aprile si celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, dedicata a tutto ciò che rende unico il nostro Paese. Orgoglio che viene minacciato da anni proprio da chi dovrebbe difenderlo: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo URSS Urso. Dalle x.com