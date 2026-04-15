Giornata Nazionale del Made in Italy a Firenze il modello via Guelfa per rilanciare l’artigianato nei centri storici

Da laprimapagina.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, i rappresentanti di CNA e Confartigianato hanno visitato il nuovo polo artigiano di via Guelfa a Firenze. La visita si è concentrata sulle caratteristiche di questo spazio, che è stato definito come un esempio di modello che potrebbe essere adottato anche in altre città italiane. La presenza delle associazioni di categoria ha sottolineato l'interesse per iniziative volte a sostenere l’artigianato nei centri storici.

Il progetto, già ribattezzato “modello Firenze”, si basa su otto laboratori artigiani ospitati in fondi di proprietà pubblica, con canoni calmierati e un coordinamento affidato alle associazioni di categoria. Un’iniziativa pensata per contrastare la progressiva desertificazione produttiva dei centri storici e riportare il lavoro artigiano al centro della vita urbana. Alla visita hanno partecipato i presidenti nazionali Dario Costantini e Marco Granelli, insieme ai rappresentanti locali delle due associazioni, agli esponenti della Città Metropolitana di Firenze, del Comune e della Camera di Commercio di Firenze. La delegazione ha incontrato le otto realtà imprenditoriali attive dallo scorso marzo nei locali di via Guelfa, tra liuteria, lavorazione della pietra, oreficeria, pelletteria e creazioni artistiche contemporanee.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Giornata Nazionale del Made in Italy, a Firenze il “modello via Guelfa” per rilanciare l’artigianato nei centri storici

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