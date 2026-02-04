Hub urbani e di prossimità dalla Regione 14 milioni per rilanciare commercio e vitalità dei centri storici

La Regione mette a disposizione 14 milioni di euro per riqualificare gli hub urbani e di prossimità. L’obiettivo è rilanciare il commercio e rendere più vivaci i centri storici delle città. Verranno investiti in arredi urbani, accessibilità, mobilità sostenibile e servizi digitali. Inoltre, ci saranno incentivi alle imprese, nuovi eventi e campagne di marketing territoriale per attirare cittadini e visitatori. L’intento è valorizzare gli spazi pubblici e riaccendere l’energia dei quartieri più importanti.

Arredi urbani, accessibilità, mobilità sostenibile, incentivi alle imprese, servizi digitali, nuovi eventi, marketing territoriale e attività di comunicazione per la qualificazione, la valorizzazione degli spazi pubblici e il rilancio del commercio, motore vitale dei centri cittadini.

