La neve di primavera e il boom in montagna Una delle miglior stagioni degli ultimi tempi

La primavera si presenta quest'anno con temperature che oscillano rapidamente, passando da momenti caldi quasi estivi a condizioni invernali in poche ore. Nelle zone di montagna, la neve di fine stagione ha raggiunto un livello inaspettato, portando a un aumento delle attività e delle presenze. Questa situazione ha contribuito a una delle stagioni più favorevoli degli ultimi anni per il turismo e gli sport sulla neve.

Pistoia, 30 marzo 2026 – La primavera ancora una volta si conferma una stagione di estremi, capace di passare nel giro di poche ore dai primi tepori quasi estivi a scenari tipicamente invernali. In settimana è previsto freddo intenso accompagnato da forti raffiche di grecale, ma la domanda che agita i vacanzieri riguarda il weekend pasquale del 5 e 6 aprile e, a oggi, le previsioni mostrano una ’biforcazione’ nello scenario evolutivo. Lo scenario A (probabilità 60%) prevede che l’Anticiclone delle Azzorre riesca a distendersi con decisione sul Mediterraneo a partire da venerdì 3 aprile: in questo caso, Pasqua e Pasquetta sarebbero baciate dal sole quasi ovunque, con temperature in sensibile aumento fino a punte di 21-22°C in Toscana (con un possibile picco di 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La neve di primavera e il boom in montagna. “Una delle miglior stagioni degli ultimi tempi” Articoli correlati New York paralizzata dalla neve: è una delle peggiori tempeste degli ultimi 150 anniOltre 40 milioni di persone sotto allerta nel Nord-Est degli Stati Uniti a causa della tempesta di neve. Una montagna di neve, mezzo metro in quota. E trionfo degli slittini, week end per famiglieAbetone (Pistoia), 5 febbraio 2026 – Neve abbondante negli ultimi giorni sul territorio di Abetone Cutigliano. L' ULTIMA NEVE DI PRIMAVERA- FILM COMPLETO 1973 Aggiornamenti e notizie su La neve di primavera e il boom in... Temi più discussi: La neve di primavera: il drone in volo in Alta Badia; La neve di primavera e il boom in montagna. Una delle miglior stagioni degli ultimi tempi; Neve di primavera, entrati in funzione i mezzi spazzaneve e spargisale; Meteo. Neve di primavera e piogge estreme nel deserto: dall'Italia a Dubai allagata. VIDEO |La primavera prende in giro l’Emilia Romagna: bufere di neve anche in pianura e vento abbatti-alberi. Ecco le immagini viraliNevicate nel Ravennate e nel Ferrarese, colpi di vento di fino 90 chilometri orari nella provincia di Forlì-Cesena. Fino a 50 centimetri di precipitazioni nevose nel Modenese ... dire.it Pasqua che sembra Natale: neve a primavera, straordinario spettacolo in ToscanaFiocchi bianchi anche in collina e gelate anche a bassa quota. La magia della neve sommerge la Toscana, ma non senza disagi ... lanazione.it Pioggia e neve in Bosnia Sono segnali #italia #bosnia #fifa - facebook.com facebook Neve a primavera. A Capracotta si conta di sciare fino a Pasquetta. Pienone di visitatori da Puglia, Campania e dallo stesso Molise. #IoSeguoTgr x.com