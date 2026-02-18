Ancora maltempo forte vento e neve | nel weekend arriva l' assaggio di primavera

Il maltempo ha portato pioggia, vento forte e neve in tutta Italia, causando disagi nelle strade e nelle attività quotidiane. Domani, una nuova perturbazione entrerà nel paese, iniziando a colpire le regioni del Nord e successivamente quelle del Centro e del Sud. Le previsioni indicano che questa ondata di cattivo tempo durerà fino a domenica, prima di lasciare spazio a qualche spiraglio di sole.

Nicolò Filippucci: “I talent aiutano, ti espongono al grande pubblico. Sanremo a 19 anni? Non me lo aspettavo” Nelle prossime ore una nuova perturbazione attraverserà l'Italia, portando precipitazioni e calo termico. Ma nel fine settimama è attesa la svolta con la rimonta dell'anticiclone Ancora pioggia e neve sull'Italia, ma il maltempo ha i giorni contati. Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà la penisola, andando a colpire prima le regioni settentrionali e poi quelle tirreniche. Le prime avvisaglie dovrebbero arrivare già nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, con il picco del maltempo che invece è atteso tra giovedì e venerdì.🔗 Leggi su Today.it

Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina: piogge, temporali e vento forte nel weekendUn nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.

Meteo, ancora maltempo a Palermo: weekend di pioggia e forte vento con temperature in caloIl maltempo continua a colpire Palermo e la Sicilia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.