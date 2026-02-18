Ancora maltempo forte vento e neve | nel weekend arriva l' assaggio di primavera
Il maltempo ha portato pioggia, vento forte e neve in tutta Italia, causando disagi nelle strade e nelle attività quotidiane. Domani, una nuova perturbazione entrerà nel paese, iniziando a colpire le regioni del Nord e successivamente quelle del Centro e del Sud. Le previsioni indicano che questa ondata di cattivo tempo durerà fino a domenica, prima di lasciare spazio a qualche spiraglio di sole.
Nelle prossime ore una nuova perturbazione attraverserà l'Italia, portando precipitazioni e calo termico. Ma nel fine settimama è attesa la svolta con la rimonta dell'anticiclone Ancora pioggia e neve sull'Italia, ma il maltempo ha i giorni contati. Nelle prossime ore una nuova perturbazione raggiungerà la penisola, andando a colpire prima le regioni settentrionali e poi quelle tirreniche. Le prime avvisaglie dovrebbero arrivare già nella serata di oggi, mercoledì 18 febbraio, con il picco del maltempo che invece è atteso tra giovedì e venerdì.
Ancora una ondata di maltempo in arrivo su Messina: piogge, temporali e vento forte nel weekendUn nuovo weekend di maltempo si prepara a colpire Messina.
Meteo, ancora maltempo a Palermo: weekend di pioggia e forte vento con temperature in caloIl maltempo continua a colpire Palermo e la Sicilia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ancora maltempo in Campania: allerta per vento forte e temporali; Maltempo a Roma, raffiche di vento e pioggia battente. Tutti gli aggiornamenti; Cronaca meteo. Ancora maltempo con piogge, temporali, neve, vento forte e mareggiate. Situazione ed evoluzione prossime ore; Ciclone Oriana sull'Italia, pioggia e grandine insieme a raffiche di vento e neve: ancora maltempo al Sud.
Forte vento e mareggiate in Sicilia: danni da Palermo a Messina – FOTOSquadre dei vigili del fuoco al lavoro anche a Messina, da stamattina impegnati in oltre quaranta interventi, per fronteggiare smottamenti, tetti divelti e alberi caduti o pericolanti. A Gesso un ... livesicilia.it
Maltempo a Messina, forte vento e frane mettono in ginocchio la provincia: oltre 40 interventi dei Vigili del FuocoLe squadre dei Vigili del Fuoco di Messina stanno operando, senza sosta, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, procedendo alla delimitazione delle aree interessate e alla rimozione delle pa ... strettoweb.com
Maltempo a Roma nel weekend, forte temporale in arrivo facebook
#Maltempo #Messina, forte vento su tutta la provincia: oltre 40 interventi fatti #oggi dai #vigilidelfuoco per smottamenti, tetti divelti e alberi caduti o pericolanti [ #17febbraio 15:30] x.com