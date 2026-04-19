Boom di casi di Tso e aumento delle violenze su sanitari e Municipale Scatta ordinanza

Negli ultimi mesi si registra un aumento dei casi di trattamento sanitario obbligatorio e di episodi di violenza contro il personale sanitario e la polizia municipale. Questi eventi coinvolgono un numero crescente di pazienti e riguardano due istituzioni fondamentali per il territorio. Per affrontare la situazione, è stata emanata un’ordinanza che mira a gestire meglio queste situazioni, anche se l’attenzione pubblica rimane limitata.

Se ne parla poco, pur coinvolgendo sempre più pazienti e il personale di due enti importanti sul territorio: il Comune e l'Ospedale. Si discute poco della difficile gestione sanitaria e del trasporto dei pazienti che hanno bisogno di un invasivo TSO per arginare la loro pericolosità (sia per se.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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