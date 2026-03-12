Negli ultimi cinque anni, le aggressioni contro il personale sanitario al Bambino Gesù sono più che raddoppiate, passando da 28 casi nel 2021 a 64 nel 2025. Questi numeri riflettono un aumento significativo degli episodi di violenza, che coinvolgono medici, infermieri e altri operatori sanitari all’interno della struttura. La situazione evidenzia un incremento delle aggressioni nel corso di questo periodo.

Le aggressioni contro il personale sanitario al Bambino Gesù sono raddoppiate in cinque anni, passando da 28 casi nel 2021 a 64 nel 2025. Questo dato emerge con forza durante la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, celebrata oggi, 12 marzo 2026. Il fenomeno non è isolato ma si estende ad altre strutture romane come il Vannini e il Pertini, dove medici e infermieri subiscono morsi, pugni e atti di distruzione di proprietà. La risposta dell’ospedale pediatrico arriva sotto forma di una campagna intitolata Il rispetto è la prima cura, che utilizza video con piccoli pazienti per spiegare l’importanza del comportamento corretto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenze ai sanitari: casi raddoppiati al Bambino Gesù

Articoli correlati

Aggressioni verbali e fisiche contro i sanitari, al Bambino Gesù di Roma raddoppiate negli ultimi 5 anni ?Food: Consorzio Mozzarella di Bufala Campana, degustazioni e libri, al via 2° ed.

Bambino Gesù: Open Day dedicato ai cardiopatici congeniti adultiIl 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, un evento dedicato ai GUCH con controlli gratuiti nella sede di San...

Contenuti e approfondimenti su Bambino Gesù

Temi più discussi: Aggressioni al personale sanitario raddoppiate al Bambino Gesù; Violenze su sanitari: al Bambino Gesù raddoppiate negli ultimi 5 anni; Dai bambini 'lezioni' di rispetto agli adulti contro le aggressioni ai sanitari; Medici: 'Le violenze ai sanitari impongono una risposta'.

Violenza sugli operatori sanitari: la campagna del Bambino GesùL'iniziativa in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione. Il tema: Il rispetto è la prima cura. Protagonisti Aurora e Alessandro, due pazienti dell'ospedale pediatrico ... romasette.it

Al Bambino Gesù parte la campagna Il rispetto è la prima curaAGI - Sono regole semplici, le capisce perfino un bambino! dice l’infermiere Alessandro alla dottoressa Aurora. Aurora e Alessandro sono due pazienti del Bambino Gesù, hanno 11 e 10 anni e sono i pr ... msn.com

Bambino Gesù (@bambinogesu) x.com

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - facebook.com facebook