Aumento dei casi di epatite A | il sindaco di Cautano firma l’ordinanza

Il sindaco di Cautano ha firmato un’ordinanza urgente a causa dell’aumento dei casi di epatite A nel territorio sannita nelle ultime settimane. L’atto mira a contenere la diffusione della malattia e a garantire la sicurezza dei cittadini. La decisione è stata presa in risposta alla crescita dei casi accertati sul territorio comunale.

Tempo di lettura: 4 minuti Alla luce dell’aumento dei casi di epatite A registrati nelle ultime settimane sul territorio sannita, il Comune di Cautano corre ai ripari con un’ordinanza urgente a tutela della salute pubblica. Il provvedimento, firmato dal sindaco Alessandro Gisoldi, recepisce le indicazioni della Regione Campania e dell’ASL di Benevento, che hanno segnalato un incremento dei contagi rispetto allo scorso anno. Tra le principali misure adottate, il divieto di somministrazione e consumo di frutti di mare crudi negli esercizi pubblici e la raccomandazione ai cittadini di evitarne il consumo anche in ambito domestico, al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aumento dei casi di epatite A: il sindaco di Cautano firma l’ordinanza Articoli correlati Napoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudiNapoli, aumento anomalo casi di Epatite A, sindaco Manfredi firma ordinanza urgente che vieta consumo frutti di mare crudi. Epatite A a Napoli, boom di casi: stop ai frutti di mare crudi con ordinanza del sindacoCresce l’allarme sanitario a Napoli, dove l’aumento dei casi di epatite A ha spinto il sindaco Gaetano Manfredi a firmare un’ordinanza urgente per... Aggiornamenti e notizie su Aumento dei casi di epatite A il... Temi più discussi: Aumento dei casi di morbillo in Europa: Italia e Spagna tra i più colpiti; In aumento i casi di tumore al pancreas; Morbillo, in Europa oltre 6mila casi in un anno. A gennaio Italia in testa; Melanoma in Italia, l’aumento dei casi e le novità della ricerca. Epatite A a Napoli: aumento delle ispezioni dei Nas in ristoranti e mercatiniSolido aumento delle attività di controllo, nei ristoranti, nelle pescherie ma anche nei mercatini «anonimi», ... msn.com Nei ristoranti di Napoli ora è vietato mangiare frutti di mare crudi: cosa succede con l'aumento dei casi di epatite AIl sindaco del capoluogo partenopeo Gaetano Manfredi firma un'ordinanza ad hoc. Si rischiano multe fino a 20 mila euro ... today.it Distributori al confine con Gorizia limitano le erogazioni per l’aumento della domanda, mentre il governo avvia la liberalizzazione dei prezzi su autostrade e superstrade - facebook.com facebook WindTre down in Italia: problemi alla fibra, segnalazioni in aumento x.com