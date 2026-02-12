Volley A1 femminile | Cbf Balducci ko con Novara salvezza a rischio e Caforio infortunata Sconfitta 0-3

La Cbf Balducci femminile continua a perdere partite e il rischio di retrocedere si fa più concreto. Contro Novara, le ragazze di Macerata sono uscite dal campo con un secco 0-3. La squadra ha subito la quinta sconfitta consecutiva, e la situazione si fa sempre più difficile. A complicare le cose, l’infortunio di Caforio, che potrebbe restare fuori a lungo. La salvezza non è più così scontata.

Volley Femminile, la Cbf Balducci Incassa la Quinta Sconfitta e la Salvezza si Fa Più Ardua. Macerata è sempre più preoccupata. La Cbf Balducci ha ceduto di fronte all'Igor Gorgonzola Novara per 0-3, affondando ulteriormente in classifica nel campionato di A1 di pallavolo femminile. La sconfitta, combinata con il successo del Monviso su Chieri, allontana la squadra dalla zona salvezza, mentre l'infortunio di Giorgia Caforio getta ulteriori ombre sul futuro del team marchigiano. Una Serata Difficile al PalaBischini. Al PalaBischini di Macerata, le aspettative erano alte. La Cbf Balducci sperava di sfruttare il fattore campo per rilanciare le proprie ambizioni in un campionato fin qui complicato.

