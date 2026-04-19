Bolondi arriva l’annuncio | Non mi ricandiderò

Il sindaco di Canossa ha annunciato che non si presenterà alle prossime elezioni amministrative. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui motivi. La scelta riguarda il ruolo di primo cittadino nel comune, senza indicazioni su eventuali future attività politiche. La notizia ha suscitato reazioni tra gli abitanti e i rappresentanti locali, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla successione amministrativa.

Il sindaco di Canossa Luca Bolondi non si ricandiderà alle prossime elezioni. La decisione, che circolava da settimane in paese, è stata ufficializzata ieri dallo stesso primo cittadino: "Ragioni personali non mi consentono di continuare a garantire il livello di impegno che questo importante ruolo richiede". Una scelta "difficile", maturata in ambito familiare e assunta "con senso di responsabilità" verso la comunità. "Proprio per rispetto nei confronti dei miei concittadini - spiega - ho ritenuto giusto fare un passo indietro", rimettendo la decisione al Pd e alle forze che l’hanno sostenuto, chiamate ora a individuare "il percorso migliore per il futuro del paese".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bolondi, arriva l’annuncio: "Non mi ricandiderò" Notizie correlate Montemesola, il sindaco incontra i cittadini: “Non mi ricandiderò”Tarantini Time QuotidianoAppuntamento pubblico a Montemesola per fare il punto sull’attività amministrativa. Leggi anche: “Peccato questo pareggio schifoso, non solo non dimetterò: io mi ricandiderò” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Bolondi, arriva l’annuncio: Non mi ricandiderò; Luca Bolondi: Non mi ricandido per un altro mandato. Bolondi, arriva l’annuncio: Non mi ricandideròIl sindaco di Canossa Luca Bolondi non si ricandiderà alle prossime elezioni. La decisione, che circolava da settimane in paese, è stata ufficializzata ieri dallo stesso primo cittadino: Ragioni pers ... ilrestodelcarlino.it