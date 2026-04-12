Peccato questo pareggio schifoso non solo non dimetterò | io mi ricandiderò

Una frase che esprime frustrazione e determinazione accompagna l’ultima dichiarazione di un esponente politico, che ha annunciato la propria ricandidatura nonostante il risultato considerato insoddisfacente. Intanto, la situazione della Ternana si configura come un tema ricorrente, dominando le discussioni pubbliche e le notizie locali, con sviluppi che continuano a tenere banco nelle cronache e tra gli addetti ai lavori.