Peccato questo pareggio schifoso non solo non dimetterò | io mi ricandiderò
Una frase che esprime frustrazione e determinazione accompagna l’ultima dichiarazione di un esponente politico, che ha annunciato la propria ricandidatura nonostante il risultato considerato insoddisfacente. Intanto, la situazione della Ternana si configura come un tema ricorrente, dominando le discussioni pubbliche e le notizie locali, con sviluppi che continuano a tenere banco nelle cronache e tra gli addetti ai lavori.
Chi ci capisce qualcosa, è bravo. E però, corre l’obbligo aggiungere l’ennesima pagina alla “vertenza” Ternana che ormai ha occupato qualsiasi spazio di attualità, cronaca e politica nelle agende della città di Terni. L’ultima annotazione porta la firma del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
Montemesola, il sindaco incontra i cittadini: “Non mi ricandiderò”Tarantini Time QuotidianoAppuntamento pubblico a Montemesola per fare il punto sull’attività amministrativa.
Pezzotta: “Viabilità a Bergamo: serve una rivoluzione. Opposizione dovere morale, ma non mi ricandiderò nel 2029”Le parole dell’avvocato e consigliere comunale, candidato sindaco alle ultime elezioni, su alcuni dei temi più discussi in città: “Sicurezza: non è...