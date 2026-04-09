A Montemesola si è tenuto un incontro pubblico tra il sindaco e i cittadini, durante il quale il primo ha annunciato che non si candiderà nuovamente alle prossime elezioni amministrative. L’appuntamento, organizzato da Tarantini Time Quotidiano, ha avuto lo scopo di fare il punto sull’attività svolta dall’amministrazione fino a oggi. La discussione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e con la partecipazione di diversi residenti.

Tarantini Time Quotidiano Appuntamento pubblico a Montemesola per fare il punto sull’attività amministrativa. Sabato 11 aprile, alle ore 18.00, nell’aula consiliare, il sindaco Ignazio Punzi e l’Amministrazione incontreranno i cittadini per illustrare i risultati raggiunti negli ultimi cinque anni. “Le prossime elezioni amministrative si apprestano e, come già ho avuto modo di comunicare, non sarò più candidato, ma sentivo l’obbligo di incontrare i cittadini per illustrare ciò che nel corso del mio mandato, l’Amministrazione ha realizzato”. Nel corso dell’incontro sarà presentato il lavoro svolto, con particolare riferimento al percorso di risanamento del bilancio comunale e agli interventi portati avanti nel corso del mandato. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, il sindaco incontra i cittadini: “Non mi ricandiderò”

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