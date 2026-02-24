Infortunio Gaspar tegola Lecce | rischio stagione finita

Kialonda Gaspar si è infortunato durante l’allenamento, un incidente che potrebbe mettere fine alla sua stagione. La causa del problema sembra essere stata una torsione improvvisa durante una seduta di esercizi fisici. Il difensore del Lecce è stato subito portato in ospedale per gli accertamenti e la diagnosi definitiva. La squadra si prepara ad affrontare l’assenza del giocatore, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

Arrivano brutte notizie per il Lecce per quello che riguarda le condizioni di Kialonda Gaspar con il difensore classe 1997 che rischia di aver terminato con largo anticipo la propria stagione. Infortunio Gaspar, brutte notizie per il Lecce (Ansa Foto) – calciomercato.it Gli esami medici hanno evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Una brutta notizia per Eusebio Di Francesco che, anche se per il momento non dovrebbe esserci un'operazione chirurgica, rischia fortemente di non avere il centrale fino alla fine della stagione.