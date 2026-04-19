Bologna spento e demotivato | a Torino la Juve vince 2-0 | Cronaca e pagelle

Nella partita tra Juventus e Bologna, i bianconeri hanno iniziato subito forte, segnando un gol dopo due minuti con un colpo di testa di un attaccante canadese. La squadra ospite si è mostrata subito determinata, ma il Bologna si è presentato in campo senza trovare entusiasmo e ha concluso la gara con una sconfitta per 2-0. La partita si è svolta senza ulteriori cambiamenti nel risultato, lasciando i tifosi bianconeri soddisfatti.

Avvio roboante della Vecchia Signora, che trova il gol del vantaggio dopo appena 120 secondi dal fischio d’inizio grazie alla zuccata del suo centravanti canadese. Il Bologna subisce la maggior voglia di vincere dei bianconeri e fatica a organizzare le contromosse. Thuram, sempre di testa.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Il Bologna sciupa, la Lazio no: al Dall’Ara finisce 0-2 | Cronaca e pagelleTraversa di Moro, poi rigore sbagliato da Orsolini prima della doppietta di Kenneth Taylor. Pasqua rossoblù: il Bologna espugna Cremona per 2-1 | Cronaca e pagelleLa perla balistica di Joao Mario sblocca subito il match, poi la zampata di Rowe mette in freezer il risultato già al 16’.