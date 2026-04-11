Virtus Samba in regia | tocca a Dos Santos

La Virtus ha annunciato ufficialmente il nuovo regista della squadra, che sarà Dos Santos. La società aveva già lasciato intendere di essere vicina a questo acquisto, ma fino a poco prima dell’annuncio non si conosceva ancora il nome del giocatore scelto. La trattativa con Yago Don Santos si era fatta strada come possibile opzione, ma alla fine la scelta è caduta su Dos Santos.

Che la Virtus fosse molto vicina a ingaggiare un nuovo regista, era ormai chiaro. Che la pista portasse a Yago Don Santos, invece, no. Anche perché il brasiliano, 27 anni compiuti il 9 marzo, non è un debuttante per il Vecchio Continente. Da tre stagioni giocava nella Stella Rossa Belgrado, compagno anche dell’icona bianconera Milos Teodosic. E, prima ancora, aveva giocato in Germania, a Ulm, avendo come compagno di squadra un certo Karim Jallow. Ventisette anni, 178 centimetri (alcuni siti gliene accreditano tre in meno) per 85 chili. La stazza non è eccelsa, ma non è che il rimpianto Brandon Taylor, se non sfoggiando una accconciatura anni Settanta, fosse tanto più alto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Samba in regia: tocca a Dos Santos Leggi anche: La Virtus si affida a Dos Santos Leggi anche: Virtus, arriva un colpo di mercato: ufficiale l'ingaggio del play brasiliano Yago Dos Santos